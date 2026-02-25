В России протестируют вживление чипов в мозг для лечения ОКР
Фото - © сгенерировано ИИ
В России приступят к исследованиям по внедрению чипов в мозг человека, которые помогут в лечении ОКР и депрессии, сообщает РИА Новости: экономика.
Как рассказали в биотех-лаборатории Neiry, суть метода заключается в установке тонких электродов в определенные зоны мозга. С помощью генератора импульсов на них будут подаваться сигналы, стимулирующие нервную активность.
Ожидается, что благодаря такой стимуляции состояние улучшится у половины пациентов с депрессией, а выраженность симптомов ОКР снизится минимум на треть.
Ранее депутаты предложили выдавать антидепрессанты по ОМС.
