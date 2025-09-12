В России предложили сделать «светофорную» маркировку вредных продуктов

«Необходимо на законодательном уровне закрепить какой-то законопроект, который регламентирует и правильно информирует потребителя о содержании вредных компонентов в продукте. Например, маркировка-светофор: зеленый, желтый, красный. Допустим, красный — повышенное содержание какого-то ингредиента», — сказала Дианова.

Она добавила, что, с одной стороны, врачам это поможет рекомендовать необходимую продукцию пациентам.

«С другой стороны — потребитель, приходя в магазин, сможет понять: здесь добавленного сахара слишком много, значит, такую продукцию надо или не покупать, или очень редко включать в рацион при условии, что у вас в целом нет проблем со здоровьем, вы достаточно активны и так далее. То есть маркировка, в том числе по добавленному сахару, очень нужна в нашей стране», — подчеркнула специалист.

Дианова отметила, что до сих пор нет определенных регламентов, которые это бы контролировали.

«У нас есть технический регламент по глицериновым эфирам, есть технический регламент по трансжирам масложировой продукции. Но у нас нет технического регламента по добавленному сахару, что очень бы помогло многим людям просто в понимании того, насколько хороший это продукт. Поэтому обязательно нужно проводить такую историю — создать определенные критерии для маркировки, для облегчения жизни потребителя», — заключила специалист.

