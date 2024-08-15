В России не видят угрозу эпидемии оспы обезьян
Роспотребнадзор: угрозы эпидемии оспы обезьян в России нет
Эпидемия оспы обезьян не угрожает жителям России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.
«Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — сказано в публикации.
В ведомстве отметили, что в России приняты все необходимые меры для выявления инфекции.
Ранее в ВОЗ объявили эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.