В России не видят угрозу эпидемии оспы обезьян

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Роспотребнадзор: угрозы эпидемии оспы обезьян в России нет

Эпидемия оспы обезьян не угрожает жителям России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

«Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что в России приняты все необходимые меры для выявления инфекции.

Ранее в ВОЗ объявили эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.