В России активно развивается и становится доступнее медицина мирового уровня

Главный врач Центра хронических заболеваний Golden Care Анастасия Гольцман рассказала, что качественную медицинскую помощь можно сейчас получить и в России, не выезжая за границу, так как за последние годы сильно вырос рынок частной медицины, сообщает АБН24 .

Как отметила эксперт, сейчас в стране появляются клиники, соответствующие международным стандартам. Более того, большая часть из них работает напрямую с зарубежными медицинскими учреждениями, то есть включены стандартизированные диагностические и лечебные протоколы, мультидисциплинарные консилиумы, комплексный подход к лечению при хронических и тяжелых заболеваниях, систематические стажировки специалистов за рубежом.

«Сейчас на рынок выходит новое поколение частных клиник, которые берут за основу не только бизнес-модель, но и реальную медицинскую экспертизу. Это важное преобразование, особенно в таких чувствительных направлениях, как паллиативная помощь», — заявила врач.

Уже в России активно используют израильские и европейские протоколы по работе с пациентами. Теперь людям оказывают всестороннюю поддержку во время лечения и после. По мнению Гольцман, когда пациент чувствует заботу о себе на каждом этапе на родине, это говорит о том, что отечественная медицина выходит на международный уровень.