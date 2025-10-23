В родильном доме Орехово-Зуевской больницы состоялось занятие для будущих мам

В женской консультации родильного дома Орехово-Зуевской больницы 22 октября прошло занятие для будущих мам. Его провела врач акушер-гинеколог Елена Снегирь. Она рассказала будущим мамам об изменениях, которые происходят в организме женщины во время беременности, о продуктах, которые необходимо включить в рацион, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделили подготовке к родам. Елена Сергеевна ознакомила участниц с различными техниками дыхания и релаксации. Также обсуждались вопросы обезболивания и различные варианты родоразрешения. В завершение занятия будущие мамы смогли задать врачу интересующие их вопросы.

Орехово-Зуевский родильный дом принимает не только жительниц округа, но и всего Подмосковья, а также близлежащих областей. Роддом оснащен современным медицинским оборудованием, а будущих мам всегда встречает ответственный и дружелюбный персонал. При выписке из роддома каждой маме вручают подарок от губернатора Московской области, а с нового года семьи поздравляют еще и подарком от главы Орехово-Зуевского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.