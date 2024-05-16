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В роддоме Ступина 17 мая пройдет День открытых дверей

17 мая в родильном доме Ступина пройдет День открытых дверей. Будущие мамы и папы смогут попасть на экскурсию по учреждению, задать врачам вопросы. Посетителям расскажут о проведении партнерских родов, покажут палаты для обычных и совместных родов, а опытные акушеры и педиатры развеют волнения и подробно расскажут о процессе родов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам заведующей роддомом Людмилы Арзамасцевой, ознакомительные экскурсии проходят по пятницам.

«Будущие родители знакомятся с медперсоналом, видят палаты, родильные залы, комфортные условия пребывания. Это помогает будущей маме успокоиться — она уверена в месте, где ее малыш появится на свет», — уточнила Арзамасцева.

Уверенность в медперсонале, чувство комфорта поможет снять излишнее напряжение и сделать роды более легкими.

«Настоятельно советую каждой женщине, которая готовится стать мамой, посетить заранее родильный дом», — заключила заведующая.

Мероприятие начнется в 12:00. Для посещения необходимо иметь при себе сменную обувь и паспорт.

Медики просят не приходить на экскурсию с симптомами респираторных заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.