В роддоме Подольска открыли школу для отцов

В Подольске реализовали проект по созданию школы для отцов. В школу приглашают мужчин, которые ждут появления малыша в семье. Занятия проводит врач акушер-гинеколог Подольского роддома Александр Маринич. На первом занятии он рассказал будущим папам о партнерских родах, о том, как подготовиться к новой социальной роли и чем мужчина может помочь своей супруге в уходе за новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Задача проекта — показать мужчинам, что роды — это процесс, к которому можно и нужно подготовиться. Надеюсь, что наш курс лекций будет полезен семьям, в которых ожидают прибавления», — сказал Маринич.

Супруги Ольга и Павел Силивоник пришли на лекцию вместе. Ждут первенца и хотят знать подробности о процессе родов и о дальнейшем уходе за ребенком.

«Я сейчас в отпуске. Жена рассказала, что роддом присоединился к новому проекту. Узнали здесь много полезной информации. Получили ответы на интересующие вопросы. Придем еще», — сказал Павел Силивоник.

Занятия в школе отцов планируют проводить два раза в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.