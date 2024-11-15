В роддоме Мытищ переоснастили отделение реанимации и интенсивной терапии детей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Мытищинской больницы поступило современное оборудование экспертного класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кювезы, открытые реанимационные системы, аппараты ИВЛ — все это неонатологи используют в повседневной практике для спасения тех, кто только что появился на свет. Арсенал мытищинских неонатологов обогатился приборами, которые расширили их возможности — это энцефалограф и стойка для подачи оксида азота.

«К нам поступили два аппарата искусственной вентиляции легких экспертного класса — один мы установили в родовом блоке и один в реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Также по региональной программе мы получили три стандартных кювеза для поздних недоношенных детей — это младенцы, родившиеся на сроке 34–36 недель. Еще три кювеза предназначены для младенцев с более глубокой недоношенностью. Также поступили 4 открытые реанимационные системы с датчиками температуры и встроенной функцией фототерапии», — рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Значимым приобретением стал аппарат энцефалографии для регистрации электрической активности головного мозга. Он необходим для выявления судорожного статуса у новорожденных с гипоксически-ишемическим поражением головного мозга. Также поступил аппарат для терапии оксидом азота, который используют при лечении легочной гипертензии тяжелой степени.

«Подобная патология встречается достаточно часто, но вот ее тяжелая форма — редкость: в этом году у нас был один такой ребенок. Для его спасения пришлось прибегнуть к помощи коллег из реанимационно-консультативных центров Московской области. Теперь у нас есть свое оборудование, в экстренной ситуации сможем сразу оказать помощь маленькому пациенту», — поделилась радостью заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Оксана Шкаева.

В мытищинском роддоме работают неонатологи высшей квалификации, имеющие опыт спасения и выхаживания детей с очень серьезными патологиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.