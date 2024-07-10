В роддоме Мытищ обновляют зону выписки

Год семьи в РФ Мытищинский роддом встречает реализацией проекта модернизации интерьеров. В учреждении обновляют зону выписки, сообщает пресс-служба администрации округа.

По мнению акушеров, важно создать для рожениц атмосферу почти домашнего уюта, которая помогает настроить будущую маму на позитив.

«Физическое здоровье мамы и малыша во многом зависит от психоэмоционального состояния. Меняем оформление родблоков, чтобы они ничем не напоминали стерильную строгость операционной. В зоне выписки появятся более современные и стильные элементы оформления фотозоны, а в зале для подготовки к родам — мягкое покрытие и новая мебель. Это позволит проводить занятия с будущими мамами и папами с максимальной эффективностью», — прокомментировал тему заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

В связи с ремонтом холла, выписка новорожденных временно проводится через служебный вход здания (дверь с правой стороны). Вещи на выписку также следует передавать через служебный вход.

Ремонт продлится недолго, зато в итоге церемония встречи нового члена семьи станет еще более красивой и торжественной за счет модернизации оформления холла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.