В роддоме МОЦОМД пройдет день открытых дверей 18 марта

Завтра, 18 марта, в 15:00 в конференц-зале Люберецкого роддома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) пройдет день открытых дверей по теме: «Мягкие роды», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На встрече женщины смогут задать все интересующие вопросы врачу акушеру-гинекологу Анне Бесараба. В ходе мероприятия участницам расскажут о преимуществах мягких родов, методах обезболивания и возможностях, которые предоставляет роддом для создания комфортной и поддерживающей атмосферы во время родов. Будут затронуты вопросы подготовки к родам, дыхательные техники и роль партнерской поддержки.

«Мягкие роды — это подход, ориентированный на максимальное уважение к естественному процессу и потребностям женщины. Он подразумевает создание спокойной, расслабляющей обстановки, минимальное вмешательство медицинского персонала, использование немедикаментозных методов обезболивания и активное участие женщины в принятии решений», — отметила доктор Бесараба.

Врачи и акушерки Люберецкого роддома практикуют индивидуальный подход к каждой роженице, учитывая ее пожелания и особенности течения беременности. Будущие мамы смогут узнать о возможности использованиия фитбола, ароматерапии и других методов, способствующих расслаблению и снижению болевых ощущений. Для участия в дне открытых дверей НЕ нужна предварительная запись. Просьба взять с собой сменную обувь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.