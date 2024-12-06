В роддоме Люберец прошел день открытых дверей

Врач акушер-гинеколог Анна Бесараба вместе с доулой (помощницей женщины в родах) Анастасией Осиповой провели интерактивный семинар. Участники смогли задать вопросы и получить практические рекомендации по подготовке к родам. Особое внимание было уделено дыхательным техникам и методам релаксации, помогающим будущим мамам справляться с волнением и стрессом.

«Мы акцентировали внимание на принципах мягких родов, подчеркивая естественность процесса и значение эмоциональной поддержки. Каждый из пришедших ощутил заботу и понимание, что очень важно в столь ответственный период. Будущие мамы поделились своими переживаниями и ожиданиями, что создавало особую атмосферу единства», — отметила Бесараба.

После окончания семинара для участников провели экскурсию по роддому.

В МОЦОМД напоминают, в декабре дни открытых дверей будут проходить в холле отделения патологии беременности (необходимо иметь сменную обувь).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.