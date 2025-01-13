В роддоме Королева состоится день открытых дверей 14 января

В ближайший вторник, 14 января, в Королевском родильном доме состоится очередной день открытых дверей. Такие мероприятия в учреждении проводятся дважды в месяц, чтобы обеспечить будущим родителям возможность лично познакомиться с медицинским персоналом и условиями пребывания в родильном доме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша команда всегда очень рада встречам с будущими родителями. В рамках дней открытых дверей мы представляем гостям наших докторов и акушерок, демонстрируем палаты, отделения и оборудование роддома и, конечно, отвечаем на все вопросы подробно, чтобы помочь будущим родителям преодолеть естественное беспокойство, которое испытывают практически все родители появлением на свет ребенка», — сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королевской больницы Юлия Яцевич.

Мероприятие начнется в 15:00 в конференц-зале на втором этаже Королевского родильного дома по адресу: улица Октябрьская, дом 30. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.