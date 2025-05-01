В РФ озвучили тревожную статистику по психическим расстройствам

По данным российского Минздрава, в прошлом году в Башкирии на учете состояли 150 тыс. пациентов с психическими расстройствами. Показатель снизился на 128 человек по сравнению с 2023 годом, сообщает News.ru .

При этом за минувший год в Башкирии впервые диагностировали психические расстройства у свыше чем 7 тыс. человек.

Всего в РФ 4,01 млн зарегистрированных случаев. Лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами стали столица (248 тыс.), Московская область (203 тыс.) и Санкт-Петербург (179 тыс.). Башкирия заняла в топе четвертое место.

Ранее реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван отметил, что до пластических операций не допускаются пациенты с подозрениями на психические расстройства. Он считает, что с помощью скальпеля нельзя решать психологические проблемы.