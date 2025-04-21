Хирург заявил, что скальпель не решает проблемы с психикой

Реконструктивно-пластический хирург и онколог Максим Усунгван рассказал, что до пластических операций не допускаются пациенты с подозрениями на психические расстройства, сообщает Газета.ru .

Как отметил врач, при подозрении на проблемы с психикой хирург обязан отправить пациента к специализированному специалисту. По его мнению, с помощью скальпеля нельзя решать психологические проблемы. При возможных дисморфофобии, депрессии или тревожных расстройствах человеку может быть отказано в операции.

Усунгван рассказал, что не приступает к хирургическим вмешательствам и в других случаях. Отказ следует при пожелании клиента сменить пол, что запрещено законом РФ. Если пациент обращается к врачу из-за желаний партнера, хирург также не проводит операций, так как человек приходит не по собственному желанию.

«Примером может быть случай, когда ко мне обратилась женщина с просьбой провести мастэктомию и маскулинизирующую пластику, утверждая, что хочет „стать мужчиной“ для того, чтобы попасть в зону боевых действий», — заявил врач.