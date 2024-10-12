В РФ может вырасти минимальный возраст для покупки алкоголя
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Министерство здравоохранения России занимается проработкой возможности увеличения минимального возраста для приобретения алкогольных напитков. Такой ответ в ведомстве дали депутату Государственной думы Султану Хамзаеву, сообщает РИА Новости.
Парламентарий до этого предложил Минздраву увеличить минимальный возраст, необходимый для покупки алкогольных напитков, до 21 года. Ему ответили, что ведомство уже разработало план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года.
В Минздраве подчеркнули, что план включает в себя и увеличение минимального возраста для покупки крепкого алкоголя. Министерство проводит все необходимые процедуры.
Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали, что у регулярно употребляющего алкоголь человека меняются характер, поведение и предпочтения.