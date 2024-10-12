В РФ может вырасти минимальный возраст для покупки алкоголя

Минздрав: минимальный возраст для покупки алкоголя в России может вырасти

Министерство здравоохранения России занимается проработкой возможности увеличения минимального возраста для приобретения алкогольных напитков. Такой ответ в ведомстве дали депутату Государственной думы Султану Хамзаеву, сообщает РИА Новости .

Парламентарий до этого предложил Минздраву увеличить минимальный возраст, необходимый для покупки алкогольных напитков, до 21 года. Ему ответили, что ведомство уже разработало план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года.

В Минздраве подчеркнули, что план включает в себя и увеличение минимального возраста для покупки крепкого алкоголя. Министерство проводит все необходимые процедуры.

Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали, что у регулярно употребляющего алкоголь человека меняются характер, поведение и предпочтения.