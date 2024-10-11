Нарколог Подмосковья объяснил, как алкоголь меняет личность человека

У человека, регулярно употребляющего алкоголь, меняется характер, предпочтения и поведение. Постепенно он буквально превращается в другого, уже совсем «чужого» человека, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Давно известен факт, что алкоголь, в первую очередь, влияет на мозг. Но не все обращают внимание, что алкоголь буквально меняет личность человека. При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Также ее признаком являются безвольность. Больной алкоголизмом человек не осознает, что он болен, также, как и не осознает свою неспособность воздерживаться от спиртного. Происходит деформация личности, причем у всех больных алкоголизмом встречаются одни и те же изменения. Человек становится безразличным к своей судьбе, к здоровью, к повседневным делам. Ему становится свойственно безразличие к близким, что самое страшное, а также ко всему, кроме алкоголя», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что если не лечить алкогольную зависимость, постепенно это приведет к потере работы, семьи и социальных связей. Для сохранения психического здоровья важно отказаться от курения, алкоголя и соблюдать простые правила здорового образа жизни. Сейчас проходит Неделя сохранения психического здоровья.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.