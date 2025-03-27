сегодня в 07:35

В РФ изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения с 1 сентября

Минздрав России меняет правила медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Новые положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости .

Действовать приказ будет до 1 сентября 2031 года. Проект уточняет порядок освидетельствования при оказании экстренной медицинской помощи.

Например, у пострадавших в ДТП и лиц с признаками токсического отравления будут производить отбор крови и мочи. Они будут храниться в течение недели, а исследоваться по необходимости.

В пояснительной записке к приказу также сообщается об изменении перечня наркотических веществ, на которые проводят исследование. Расширить список пришлось из-за изменения структуры наркопотребления в России.

Уточнили и моменты получения добровольного согласия на проведение освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко раскрыл повальный процент россиян с фактическим лишним весом. Глава ведомства также выразил сожаление, что «не все» российские специалисты относятся к лишнему весу как к заболеванию.