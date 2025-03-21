Минздрав раскрыл повальный процент россиян с фактическим ожирением

Избыточный вес имеют 40% россиян, фактически, они страдают ожирением, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства также выразил сожаление, что «не все» российские специалисты относятся к лишнему весу как к заболеванию, сообщает РБК .

«Кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому небрежное отношение, но это (избыточный вес — ред.) ведет как к дисгармональным нарушениям, так и, в том числе, и к развитию сахарного диабета», — сказал министр.

По данным Минздрава, почти четверть (24,6%) взрослого населения России страдает от ожирения. Этот недуг появляется у российских женщин (27,4% взрослых) чаще, чем у мужчин (20,6%).

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказывала РИАМО, как эмоции влияют на вес. Медик также предупреждала, что заедание стресса может привести к пищевым расстройствам.