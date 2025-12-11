В Раменском завершают реконструкцию терапевтического корпуса больницы

Реконструкция терапевтического корпуса Раменской больницы на улице Махова завершена более чем на 90%. Работы идут по графику, первый прием пациентов планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Терапевтический корпус Раменской больницы на улице Махова, 14, долгое время нуждался в капитальном ремонте. Сейчас объем выполненных работ превышает 90%. На объекте трудится около ста человек, ремонт ведется сразу по нескольким направлениям.

Депутат Госдумы Александр Коган отметил, что подрядчик выполняет работы качественно и в сжатые сроки. По его словам, за три-четыре месяца выполнен объем, который ранее планировали завершить за два года. Недостатки устраняются оперативно, а общестроительные работы должны завершиться в ближайшее время. После этого начнется установка и наладка оборудования.

Главный врач больницы Сергей Маркитан сообщил, что в корпусе разместят отделения неврологии, реанимации, гастроэнтерологии, эндокринологии, терапии, гематологии и ревматологии. Особое внимание уделят оснащению реанимационного и неврологического отделений современным оборудованием. В корпусе организуют одно-, двух- и трехместные палаты, соответствующие санитарным нормам.

В здании уже завершены работы по оштукатуриванию стен и стяжке пола, сейчас укладывают плитку и монтируют современные системы связи и электропроводку. Ожидается, что обновленный корпус примет первых пациентов в 2026 году. Реконструкция находится на постоянном контроле главы округа Эдуарда Малышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.