В Раменском состоится молодежный день донора 27 марта

27 марта в Раменском пройдет молодежный день донора крови. Жители города, не имеющие противопоказаний, смогут сдать кровь в ДК им. Воровского с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Стать донором крови в Раменском смогут здоровые молодые люди старше 18 лет, чей вес превышает 50 кг. Для участия в акции необходимо пройти медицинское обследование и удостовериться в отсутствии противопоказаний. Всем донорам следует взять с собой паспорт гражданина РФ.

Сдача крови — важный шаг для спасения человеческих жизней. Организаторы призывают раменцев проявить доброту и отвагу, став донорами и подарив надежду тем, кто в ней нуждается.

Каждый из доноров сможет сдать порядка 430 мл крови. Этого объема достаточно для спасения жизни трех человек. Доноры могут сдавать кровь не чаще одного раза в два месяца, чтобы не навредить своему здоровью.

Подробную информацию о порядке, рекомендациях и противопоказаниях при донорстве крови можно найти на сайте Службы крови по ссылке yadonor.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.