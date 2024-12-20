В Раменской больнице прошел детский новогодний мастер-класс

Творческие мероприятия, проводимые на территории Раменской больницы, помогают детям отвлечься от тяжелых медицинских процедур, способствуют их радости и дают силы для борьбы с болезнями. В рамках подготовки к Новому году для пациентов терапевтического отделения Раменской больницы был проведен мастер-класс, посвященный этому празднику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дети получили задание создать красивые и необычные поделки из обычных, казалось бы, материалов. Это были снеговики, которые были сделаны из носков и крупы. По итогу у каждого получился свой индивидуальный новогодний подарок.

«Очень грустно, когда дети болеют, особенно когда это происходит в новогодние праздники. Кроме врачебной помощи и лекарств ребенку нужна радость, так как нельзя представить здорового ребенка без задорного смеха и улыбки в глазах. Такие мероприятия помогают нашим маленьким пациентам выздоравливать быстрее и скрашивают время, проведенное в больнице», — рассказала заведующий педиатрическим отделением Раменской больницы Елена Мавлютова.

Благодаря организации мероприятия в больнице у детей было много положительных эмоций, а также они получили заряд бодрости и веселья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.