В Раменской больнице пройдет прием специалистов НИКИ детства

Передвижной медицинский автобус ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства» министерства здравоохранения Московской области осуществит две поездки в сопровождении медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Первый выезд состоится 6 февраля в детской поликлинике, г. Раменское, ул. Махова, д. 19, второй выезд — 14 февраля в детская поликлиника, по адресу: с. Речицы, ул. Центральная, д. 2.

На прием к детям из бригады детских узких специалистов пригласят эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, аллерголога, нефролога. К тому же, помимо консультативного приема, детям будет предложено сдать первичные анализы и обследования.

По запросу детской поликлиники может быть изменен состав мобильного комплекса.

Важно помнить о том, что прием к специалистам НИКИ детства осуществляется только по предварительной записи. Она осуществляется через участкового педиатра по месту жительства, при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.