В Раменской больнице приступил к работе новый заместитель главного врача по хирургии

В Раменской больнице на должность заместителя главного врача по хирургии в начале ноября был назначен врач-сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Александр Пронченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 1996 г. он с отличием закончил обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по специальности «Лечебное дело». В 1998 году он успешно завершил ординатуру в том же учебном заведении, получив диплом по специальности «Хирургия». 1999 году прошел обучение в РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». Диссертацию на ученую степень кандидата медицинских наук он защитил в 2001 году.

Свою карьеру Александр Анатольевич начал врачом-хирургом в клинике военно-полевой хирургии, находящейся в Санкт-Петербурге. В период проживания в Московской области прошел путь от врача-сосудистого хирурга до заместителя главного врача по хирургии в Домодедовской больнице, затем занимал должность ведущего сосудистого хирурга Лечебно-диагностического центра высоких медицинских технологий министерства Обороны РФ.

На данный момент специалист имеет опыт работы в области медицины более 25 лет.

«Передо мной поставлены задачи по внедрению в Раменской больнице реконструктивных операций при критической ишемии конечностей, минимально инвазивных операций с использованием лазера при варикозной болезни и геморрое, расширение спектра лапароскопических операций при грыжах, а также поддержание работы хирургического стационара на должном уровне», — сказал Александр Анатольевич.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.