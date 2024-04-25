В профсоюзе работников здравоохранения подвели итоги ежегодного обучения

Около 50 человек получили новые знания, обменялись опытом и приобрели полезные контакты.

«Каждому из нас нужно сегодня быстрее реагировать на события, быть в курсе нововведений в законодательстве и в обществе, а самое главное — постоянно учиться. Именно новые знания и стремление к результату помогут и вам, и вашим коллективам твёрдо стоять на ногах и развиваться», — подчеркнула председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.



Участники мероприятия обсудили возможные дополнения к проведению будущих образовательных мероприятий и получили сертификаты о прохождении курса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

