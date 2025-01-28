В Польше украинца-эпилептика признали «пострадавшим от российской агрессии»

Гражданин Украины Александр Ивакин страдает эпилепсией с 2021 года. После начала СВО мужчина сбежал в Польшу, где его неожиданно признали «жертвой российской агрессии», сообщает Mash .

Ивакин был капитаном судна на Запорожской атомной электростанции. В польском городе Лодзь он устроился работать на завод по производству автомобильных кресел.

На работе у него случился эпилептический припадок, во время которого он сильно ударился головой о пол. После этого у мужчины появилась опухоль мозга.

В сентябре прошлого года в Университетской клинической больнице № 1 им. Н. Берлицкого Ивакину провели операцию по удалению новообразования. При этом в медкарту пациента врачи записали, что он получил травму во время «агрессии со стороны российской армии».

Позже мужчина дал интервью. В нем он заявил, что не понимает, зачем медики в Польше сделали такую запись. Более того, Ивакин признался, что разочарован жизнью в Восточной Европе.

Ранее замглавы МВД Польши Мачей Дущик заявил, что в стране пересмотрят условия получения соцпомощи проживающими в стране украинцами. Планируется ужесточить правила выдачи пособия на детей «800 плюс».