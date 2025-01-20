Власти Польши намерены ужесточить получение соцпомощи украинцами

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В Польше пересмотрят условия получения соцпомощи проживающими в стране украинцами, планируется ужесточить правила выдачи пособия на детей «800 плюс». Об этом заявил замглавы МВД республики Мачей Дущик, сообщает ТАСС .

По его словам, процесс пересмотра закона о помощи военным беженцам с Украины начался в декабре.

С июля прошлого года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий — так, «800 плюс» могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские беженцы в стране ведут праздный и роскошный образ жизни. По словам главы Минобороны, поведение украинцев шокирует польское общество.