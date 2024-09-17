В поликлинике Воскресенска проверили доступность и качество медицинской помощи

С целью контроля доступности медицинской помощи замглавы округа Воскресенск Ольга Коротеева и начальник отдела № 4 ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Минздрава МО» Светлана Орловская посетили поликлинику № 2 Воскресенской больницы, расположенную на улице Западной. По результатам проверки установлено, что чек-лист «Поликлиника перезагрузка» выполнен на 97%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поликлиника № 2 — многопрофильное медицинское учреждение, к которому прикреплено 15 819 человек. Здесь 11 терапевтических участков, на которых ведут прием 10 врачей-терапевтов. Кроме того, пациентов принимают кардиолог, офтальмолог, хирург, пульмонолог и эндокринолог.

В поликлинике можно пройти рентгенологические обследования всех отделов на новейшем рентгенологическом аппарате, а также ультразвуковые методы исследования (УЗИ сосудов, органов брюшной полости и почек, мочевого пузыря и молочных желез).

Завершение в 2021 году капитального ремонта и оснащение рентгенодиагностической цифровой установкой «ГАММА» позволило поликлинике одной из первых в округе участвовать в проекте «Поликлиника — перезагрузка».

Фильтр-боксы в медучреждении имеют отдельный вход и удобную навигацию, есть отдельные кабинеты для выписки льготных рецептов и возможность оформить рецепт через телемедицинскую консультацию прямо из дома, а диспансеризацию можно пройти за два часа.

В ходе проверки отмечены удобная и понятная навигация, полезная информация на стендах, комфортные зоны ожидания приема и, конечно, профессионализм сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.