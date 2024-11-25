В поликлинике Воскресенска приступил к работе новый врач-стоматолог-хирург

ГБУЗ МО «Воскресенская стоматологическая поликлиника» оказывает терапевтические, хирургические, ортопедические, стоматологические услуги, рентгенографию. В ней трудятся врачи со стажем и молодые специалисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, с сентября 2023 года здесь работает врач-стоматолог-хирург Александр Галкин. В поликлинику Александр Сергеевич пришел трудиться по окончании Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Минздрава России.

Молодой стоматолог проводит удаление зубов различной степени сложности, оказывает неотложную стоматологическую помощь при острых воспалительных процессах. Он легко находит контакт с пациентами, грамотно решает сложные задачи своей профессии.

Стоматологическая поликлиника в Воскресенске работает с 1981 года и обслуживает более 160 тысяч человек, более 30 тысяч из них — дети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.