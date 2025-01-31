В подразделении центра крови в Щелкове 1 февраля проведут донорскую субботу

1 февраля в городском округе Щелково состоится донорская суббота. Прием доноров будет осуществляться в подразделении центра крови по адресу: г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. 8 с 8:00 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Доноры получат денежную компенсацию на питание в размере 1 052 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы (при сдаче в свой выходной день доноры получают два дня отдыха).

Сдать кровь может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь следующие документы: оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте, в любом субъекте РФ).

Предварительная запись на донацию цельной крови не требуется.

Став донором, вы поможете тем, кому жизненно необходима донорская кровь — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.