В Подольском роддоме откроют новое отделение восстановления детей

Подольский родильный дом является крупнейшим в Московской области и одним из самых современных. В текущем году в нем планируют открыть новое отделение катамнеза для дневного стационара восстановительного лечения детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас мощность медицинского учреждения составляет почти 300 коек. Здесь оказывают плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям. Количество пациентов растет, как и качество их обслуживания.

При поддержке министерства здравоохранения региона и в рамках программы губернатора Андрея Воробьева в 2024 году проведен ремонт женской консультации и первого гинекологического отделения, других помещений. Закуплены новые аппараты ИВЛ, УЗИ, системы эндоскопической визуализации и многое другое.

«Главная гордость роддома — его сотрудники. Они регулярно входят в топ-100 лучших врачей Подмосковья и становятся победителями профессиональных конкурсов. В 2025 году с открытием еще одного отделения штат медработников расширится. Без внимания не останется ни один специалист. Мы пополняем штат как опытными квалифицированными специалистами, так и молодыми талантливыми врачами», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Особое внимание уделяют поддержке медицинского персонала. Предоставляют единовременные и ежемесячные выплаты, компенсируют аренду жилья, в том числе акушеркам. Продолжают реализацию программы «Социальная ипотека», участниками которой в 2024 году стали четыре сотрудника.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.