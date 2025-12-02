В Подольске провели день открытых дверей роддома с мастер-классами для будущих мам

1 декабря в ДК «Октябрь» прошел день открытых дверей Подольского роддома, который посетили более 100 будущих мам и тех, кто планирует завести ребенка. На мастер-классах подробно рассказали о процессе родов, показали, как пеленать младенцев, менять памперсы и правильно кормить грудью. Каждой будущей маме вручили наборы пробников с уходовыми средствами для себя и ребенка.

Среди почетных гостей были заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев и директор ДК «Октябрь», депутат Татьяна Ропот. Главный врач роддома Александр Скобенников обратился к участникам с предложением обращаться за помощью лично к нему.

Организаторы провели розыгрыш коляски и полезных вещей для рожениц. Для участия нужно было подписаться на телеграм-канал роддома. Итоги подведут 30 декабря.

Сотрудники ГАИ напомнили о важности использования световозвращающих элементов на одежде и колясках, а также дали советы по выбору автокресел с учетом возраста и веса ребенка.

Специалисты роддома сообщили, что все родильные боксы теперь оборудованы для партнерских родов без предварительной записи. Каждая женщина может самостоятельно выбрать эпидуральную анестезию или естественные роды.

Ежегодно в Подольском роддоме рождается около 3 000 малышей. В настоящее время мальчиков больше, но девочки сокращают разрыв. Обсуждалась преемственность работы женских консультаций и роддома, вопросы грудного вскармливания и выхаживания новорожденных. Сотрудники ЗАГС рассказали о комплексной услуге «Рождение» для оформления документов на месте.

Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов ДК «Октябрь». Подольчанка Юлия отметила, что мероприятие было очень полезным и планирует рожать именно в этом роддоме.

Дни открытых дверей Подольского роддома стали доброй традицией и проходят дважды в год. Следующий запланирован на конец зимы – начало весны 2026 года.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.