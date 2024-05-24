В подмосковных «Ясенках» тестируют аппарат для оздоровления позвоночника

Аппарат поступил при поддержке министерства социального развития Московской области и активно используется для помощи участникам СВО, которые имеют ампутации, рассказала заместитель директора Центра по медицинской части Людмила Скачко.

«Этот аппарат ценен для ребят, которые получили ранения в зоне СВО. Мы его активно применяем до и после протезирования, включив процедуру в план реабилитации для пациентов с протезами „Школа ходьбы“. Человек, который потерял конечность, сначала передвигается с помощью ходунков или костылей. При этом начинается искривление позвоночника, появляются проблемы с межпозвоночными дисками. Научиться ходить с протезом непросто, возникают болевые ощущения. Аппаратом Robospine пытаемся исправить все эти искривления, проблемы, убираем компрессию, боль, учим правильно ходить с ровной красивой спиной», — отметила Людмила Скачко.

Работать на новом оборудовании сотрудников «Ясенок» обучили специалисты Центра травматологии и ортопедии им. Вредена Санкт-Петербурга. Для каждого пациента на аппарате Robospine подбирается индивидуальная программа. Система работает по принципу декомпрессии и мягкого механического воздействия, практически не имеет противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны.

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.