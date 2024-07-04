В подмосковном диспансере прошла школа «Молодого врача-исследователя»

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24–28 июня на базе подмосковного противотуберкулезного диспансера прошла школа «Молодого врача-исследователя» курс «Иммунодиагностика». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На базе клинико-диагностической лаборатории проводились мастер-классы по методикам оценки фагоцитоза и цитокинового профиля.

«Специалисты клинико-диагностической лаборатории на мастер-классе закрепили раннее полученные навыки, освоили новые методики. В будущем мы планируем организацию школы «Молодого врача-исследователя» с курсом «Иммунодиагностика» на ежегодной основе с поддержкой ведущих специалистов в данной области», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Школа «Молодого врача-исследователя» получила положительный отклик со стороны сотрудников и организаторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ведется большая работа, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной.

«Продолжаем и строить поликлиники, и ремонтировать то, что нуждается в модернизации», — отметил глава региона.