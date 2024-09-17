В подмосковном поселке Железнодорожный открылся обновленный ФАП

В поселке Железнодорожный г. о. Подольск открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Ремонт ФАПа на улице Большой Серпуховской, 210, начался в апреле. Недавно состоялась торжественная церемония его открытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие заместитель главы г. о. Подольск Евгений Градсков, главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян и его заместители, а также жители поселка.

«Сегодня пришли на открытие, потому что давно ждали этого события. Очень рады, что отремонтировали наш медицинский пункт, который находится рядом с домом. До этого приходилось ездить на Львовку, и конечно, это было неудобно. Теперь будет полегче», — поделилась жительница дома 214 на улице Большой Серпуховской Нина Елсукова.

В ходе ремонта заменили проводку, полы, стены, обновили процедурные кабинеты, приемную, входную группу, комнаты ожидания. В здании провели интернет, теперь жители смогут получить телемедицинские консультации. Здесь на постоянной основе будет работать фельдшер. Он сможет выписывать препараты и оказывать помощь в экстренных и плановых случаях. Один раз в месяц начнет приезжать группа специалистов узкого профиля: хирург, невролог, окулист.

Всего к медицинскому пункту прикреплены порядка 3000 человек, среди которых 500 детей. Поэтому периодически для работы с детьми сюда будет приезжать педиатр.

ФАП работает с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.