В подмосковном онкодиспансере рассказали, как самообследовать молочную железу

С 9 по 15 декабря министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделей ответственного отношения к здоровью. Так как рак молочной железы является наиболее распространенной формой рака среди женщин, то ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении и повышении шансов на выздоровление. Самостоятельная диагностика, проводимая регулярно, позволяет выявить изменения на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На ранних стадиях рака молочной железы симптомы в большинстве случаев не проявляются, поэтому очень важна своевременная диагностика. Симптомы рака молочной железы могут включать в себя, как образование «шарика» или уплотнения в груди, так и изменение формы и вида соска и кровянистых выделений. Самостоятельная диагностика простой и эффективный способ контроля состояния молочной железы. Ее необходимо проводить в один и тот же день менструального цикла (желательно 5-8 день), когда железа максимально расслаблена. Необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом. Рекомендуется осмотреть грудь при естественном освещении, обращая внимание на симметрию формы, размер и цвет кожи. После этого надо поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет изменений формы или контуров. Если Вы заметили какие-то изменения, то это повод обратиться к специалисту», — рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин.

Регулярное самостоятельное обследование молочных желез — важная часть заботы о своем здоровье. Это простая процедура занимает всего несколько минут, но может сыграть решающую роль в раннем обнаружении рака молочной железы. Помните, что любые изменения должны быть обсуждены с врачом для дальнейшей профессиональной оценки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.