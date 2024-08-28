В подмосковном Одинцове открыли Центр семейной медицины и реабилитации «Мой мед»

Директор и главный врач Центра семейной медицины и реабилитации «Мой мед» Мария Мигинеишвили рассказала, что в медучреждение за помощью могут обращаться как дети, так и взрослые, пишет 360.ru .

«Преимущество нашей клиники в том, что тут может обслуживаться вся семья, начиная от младенцев до старшего возраста. У нас есть уникальные методики лечения и реабилитации в том числе. Все услуги — как амбулаторной реабилитации, так и реабилитации в условиях дневного стационара», — отметила она.

Новый медицинский центр также направлен на детскую реабилитацию. Родители приводят своих детей с ДЦП, чтобы им оказали помощь. В гидромассажной ванне грудничков учат плавать.

Если родителям негде оставить своих детей, то они могут прийти в центр вместе с ними. В медучреждении есть все для того, чтобы пока родители проходят необходимые обследования и получали помощь, малышам было чем заняться. Пациенты могут получать помощь в центре в том числе по полису Московской области.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что в центре очень широкий профиль направлений: неврология, педиатрия, стоматология, косметология и реабилитация.

«Буквально все то, что сейчас очень востребовано. Очень важно, что центр работает в системе ОМС. Это значит, что в том числе будут оказываться бесплатные медуслуги для наших граждан, это тоже очень важно», — заключил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году региональные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.