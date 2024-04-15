В подмосковном госпитале ветеранов войн прошло обучение профилактики переломов

В госпитале ветеранов войн в Московской области прошла учеба по программе профилактики падений и переломов. Учебу для медицинского персонала проводил кандидат медицинских наук Александр Розанов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Падение — происшествие, при котором человек внезапно оказывается на земле или на другой низкой поверхности, за исключением случаев, являющихся следствием нанесенного удара, потери сознания, внезапного паралича или эпилептического припадка.

Падения в пожилом возрасте — многофакторный синдром, который складывается из сложного взаимодействия внутренних (физические, сенсорные и когнитивные изменения, связанные со старением, другие медицинские проблемы) и внешних причин, включающих окружающую среду, не адаптированную для стареющего населения.

«В медучреждениях, оказывающих помощь взрослому населению, должны быть внедрены регламенты профилактики и регистрации падений, организованы образовательные мероприятия по профилактике падений для всего персонала медицинской организации», — рассказал заведующий отделением гериатрии кандидат медицинских наук, врач-гериатр Свинина Светлана.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: 8 (499) 670-93-32, номер контакт-центра: 8 (499) 670-92-92 доб. 178.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, Стр. Г/1.

Соцсети медучреждения: Телеграмм, Вконтакте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.