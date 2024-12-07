В подмосковной больнице рассказали, чем занимается перевязочная медсестра

Перевязочная медицинская сестра — правая рука любого врача хирургического профиля, а особенно врача травматолога-ортопеда. Перевязочные медицинские сестры играют важную роль в работе каждой больницы, так как они обеспечивают качественные ежедневные перевязки прооперированным детям, осуществляют контроль за состоянием гипсовых повязок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице отметили, что подготовить грамотную перевязочную медицинскую сестру травматолого-ортопедического профиля непросто. Требуется не просто знать асептику, антисептику и уметь делать перевязки, но и освоить сложную работу с гипсовыми лангетами и коррекционными гипсовыми повязками.

Соблюдение стандартов перевязочного процесса положительно влияет на профилактику послеоперационных осложнений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.