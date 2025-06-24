В Подмосковье запустили пилотный проект по диагностике рака кишечника

В Московской области запустили пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака. В рамках программы в пяти медучреждениях Подмосковья проводится количественный анализ кала на скрытую кровь. Исследование помогает обнаружить скрытое кровотечение из нижних отделов ЖКТ — один из первых признаков возможной онкологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В проекте участвуют Домодедовская, Лобненская, Королевская, Одинцовская и Балашихинская больницы. С начала года обследование прошли более 10 тысяч человек, у 334 из них были выявлены подозрения на злокачественные образования. В ходе углубленной диагностики колоректальный рак подтвердился у двух пациентов, которые уже направлены на лечение.

Скрининг проводится в рамках диспансеризации и профилактических осмотров для жителей старше 45 лет. При необходимости назначается колоноскопия — наиболее точный метод диагностики, доступный в участвующих больницах по полису ОМС с возможностью прохождения под медикаментозным сном.

Специалисты призывают регулярно проходить обследования. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или через Telegram-бота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.