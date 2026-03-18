В Подмосковье запустили КТ-скрининг рака легких для курильщиков

Пилотный проект по ранней диагностике рака легких стартовал в Московской области для жителей старше 45 лет с длительным стажем курения. Вместо флюорографии участникам проводят низкодозную компьютерную томографию легких в рамках диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Проект ориентирован на мужчин и женщин старше 45 лет, которые выкуривают не менее одной пачки сигарет в день на протяжении 10 лет. Во время диспансеризации пациенты проходят анкетирование, после чего их направляют на второй этап обследования — низкодозную компьютерную томографию легких.

«Курение бьет по многим системам организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Мы запустили в Подмосковье пилотный проект по раннему выявлению рака легких у курильщиков старше 45 лет. Вместо флюорографии им будет выполняться компьютерная томография, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. При обнаружении патологии высокого риска — подозрительных узлов — пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения. Пока в проекте участвуют четыре больницы: Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. В перспективе планируем тиражировать его и на другие медучреждения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, чат-боты в МАХ и Telegram, а также по телефону 122. Направление на исследование также выдают в кабинете медицинской профилактики или центре здоровья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.