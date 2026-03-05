В Подмосковье за пять лет выросла выживаемость онкобольных

Пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в Московской области увеличилась с 57,9% до 67,2% за последние пять лет. Улучшение показателя связано с развитием ранней диагностики и модернизацией медучреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пятилетняя выживаемость является одним из ключевых показателей эффективности лечения онкологических заболеваний. В Московской области за последние пять лет она выросла на 9,3% — с 57,9% до 67,2%.

Это отражает системную работу по повышению доступности диагностики и терапии для пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.