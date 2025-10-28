В Подмосковье выявляемость рака на I стадии достигла 50%

В Московской области все чаще онкологические заболевания удается выявлять на ранней — I стадии. Речь про новообразования визуальной локализации — опухоли полости рта, груди, кожи, прямой кишки, шейки матки и другие. Если в начале года данный показатель составлял 45,8%, то на данный момент он вырос до 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В онкологии большое значение имеет диагностика: чем раньше болезнь будет выявлена, тем эффективнее пройдет лечение. Поэтому мы продолжаем повышать качество и доступность исследований — обновляем оборудование, проводим профилактические акции, делаем обследования доступнее. Кроме того, в Подмосковье женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Благодаря этим мерам выявляемость рака на I стадии в Подмосковье выросла до 50%», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно на сайте. Здесь же размещен график проведения Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи.

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили это исследование более 2 лет. Запись можно оформить через портал «Здоровье» или по тел.122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.