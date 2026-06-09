В Подмосковье врачи прооперировали подростка после травмы на питбайке

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы провели операцию подростку с вывихом надколенника после падения с питбайка. Юношу около года беспокоили боль и нестабильность коленного сустава, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу родители привели подростка с жалобами на боли в правом колене и нестабильность коленной чашечки. Симптомы сохранялись около года после травмы, полученной в небольшом ДТП: во время катания на питбайке он не вошел в поворот и повредил сустав.

После обследования и МРТ врачи диагностировали вывих надколенника. Специалисты приняли решение о плановом хирургическом лечении.

«С учетом жалоб и МРТ-исследования имелись все показания для хирургического лечения в плановом порядке. Мы выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе. С помощью артроскопии восстановили внутреннюю поддерживающую связку надколенника. Это малоинвазивная операция, которая входит в программу высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

В настоящее время подросток выписан домой. Ему предстоит курс реабилитации, после которого функция коленного сустава должна полностью восстановиться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.