В Подмосковье врачи напомнили о профилактике сердечных заболеваний у детей

В Подмосковье с 9 по 15 февраля проходит неделя, посвященная профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков. Врачи НИКИ детства подчеркнули важность формирования здоровых привычек в семье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще диагностируются у детей и подростков, хотя традиционно считаются проблемой зрелого возраста. Педиатры отмечают, что профилактика должна начинаться с раннего возраста и основываться на здоровом образе жизни, который формируется в семье.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что здоровье сердца зависит от ежедневного выбора в пользу физической активности, сбалансированного питания и эмоционального благополучия. Семья играет ключевую роль в формировании этих привычек у ребенка.

Врачи рекомендуют ограничивать употребление сахара и насыщенных жиров, обеспечивать регулярную физическую активность, следить за достаточным сном и контролировать массу тела ребенка. Также важно защищать детей от пассивного курения и снижать уровень хронического стресса. Регулярные профилактические осмотры у врача помогают своевременно выявлять факторы риска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.