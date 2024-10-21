В Подмосковье цифровая медкарта доступна пользователям «Добродела»

В Московской области заказать медсправки, а также получить результаты исследований можно онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Чтобы воспользоваться амбулаторной картой, необходимо авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Посмотреть и скачать медицинские результаты можно в раздел «Услуги» — «Медкарта» — «Результаты исследований». Далее выберите необходимые исследования и нажмите «Подробнее».

Также пользователи «Добродела» могут заказать онлайн справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат (063/у), выписка из истории болезни, справку для поступающих в учебное заведение (форма 086/у), а также справку для предоставления в спортивную секцию.

Для этого в цифровой медкарте нужно открыть «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ». Когда статус готовности выбранного документа станет «Обработано», нажмите на кнопку «Скачать справку». В медицинских документах также можно посмотреть ранее заказанные онлайн-справки.

Еще в цифровой медкарте можно посмотреть архив вызовов и записей и отслеживать историю посещений.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.