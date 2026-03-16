В Подмосковье стоматологи призвали проходить онкоскрининг рта

Стоматологи МОНИКИ напомнили жителям Подмосковья о важности регулярного онкоскрининга полости рта и профилактических осмотров. Бесплатное обследование можно пройти с 16 по 31 марта 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В рамках недели ответственного отношения к здоровью полости рта специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского отмечают, что одной ежедневной гигиены недостаточно для профилактики серьезных заболеваний. Регулярные осмотры у стоматолога помогают выявлять скрытые воспалительные процессы и опасные патологии на ранней стадии.

Врачи рекомендуют проходить онкоскрининг полости рта не реже одного раза в полгода. По статистике, при выявлении злокачественного новообразования на начальной стадии вероятность достижения стойкой ремиссии достигает около 90%.

«Среди тяжелых заболеваний полости рта около 80% случаев приходится на онкологию. В последние годы пациенты все чаще поступают уже на третьей или четвертой стадиях рака. Основная причина — незнание первых признаков болезни и игнорирование симптомов. При появлении новообразований, долго не заживающих язв, подвижности зубов или необъяснимой боли необходимо как можно скорее обратиться к врачу», — рассказала заведующая стоматологическим отделением сложных случаев МОНИКИ Малкан Амхадова.

До 31 марта 2026 года все желающие могут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта в стоматологическом отделении МОНИКИ по адресу: Москва, улица Щепкина, 61/2, здание КДЦ, 11 этаж. Жители Подмосковья также могут пройти обследование в институте по полису ОМС в удобное время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.