В Подмосковье стартовала мобильная вакцинация от гриппа

В Московской области сделать прививку от гриппа теперь можно в мобильных комплексах. В медучреждения Подмосковья поставили вакцину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мобильные комплексы выезжают в самые проходимые и посещаемые места городских округов, в том числе они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Это особенно удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Также пройти вакцинацию от гриппа можно по выходным в ходе акции „Проверь свое здоровье в парке“», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиков выездов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области (https://mz.mosreg.ru/sobytiya/press-releases/grafik-raboty-mobilnyx-punktov-vakcinacii-ot-grippa-v-sentyabre-2024-goda).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.