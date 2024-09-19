В Подмосковье сообщили, когда нужно вакцинироваться от гриппа

Эпидемиолог Труш: сейчас самое благоприятное время для вакцинации от гриппа

Главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш заявила, что сейчас наступило самое благоприятное время для вакцинопрофилактики. После прививки иммунитет будет подготовлен к сезону гриппа и ОРВИ, это также предотвратит массовую заболеваемость, сообщает 360.ru .

По словам Труш, сезон простуд наступает в осенне-зимний период, когда появляется высокая влажность и низкая температура. Профилактику против острых респираторно-вирусных инфекций и гриппа нужно проводить уже на старте осени, уверена врач.

«Сделав прививку (чтобы не заразиться пока не выработаются антитела — ред.), себя надо немного поберечь — избегать массовых скоплений людей», — добавила эпидемиолог.

В России идет массовая вакцинация от гриппа. В Подмосковье, по данным на 12 сентября, прививку от гриппа уже сделали почти 500 000 человек. Вакцинироваться можно в мобильном комплексе, поликлинике или в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» в выходные дни.