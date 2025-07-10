В Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 40% по итогам полугодия

В Московской области проводится большая работа по раннему выявлению и лечению туберкулеза. Благодаря этому также удается снижать показатели заболеваемости и смертности. Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По итогам 6 месяцев этого года смертность от туберкулеза снизилась на 40% в сравнении с прошлым годом. Данный показатель составил 0,6 на 100 тыс. населения, тогда как в июне прошлого года он был — 1,0 на 100 тыс. населения. Мы продолжим работу по своевременной диагностике туберкулеза, его профилактике и эффективному лечению», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи пациентам с туберкулёзом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 905 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать Центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.