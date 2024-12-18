В Подмосковье школы паллиативного пациента оказывают необходимую помощь

В Московской области под руководством координационного центра паллиативной медицинской помощи работают школы паллиативного пациента. До конца года их станет около 40, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Также для повышения качества и доступности паллиативной помощи в регионе работают портал и горячая линия.

Сейчас школы паллиативного пациента есть в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других округах.

График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.